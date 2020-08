Her kan du komme med til Københavns modeuge - på lige fod med hele branchen

Coronakrisen har tvunget de fleste i modebranchen til at tænke i nye baner, og modeuger verden over er ingen undtagelse. Det betyder, at modeshows nu er digitaliserede, og du derfor kan se dit yndligsbrands show samtidig med hele modebranchen.

Copenhagen Fashion Week har udviklet det nye format CPHFW72H på copenhagenfashionweek.com. Her finder du kalenderen over alle shows, events og talks, og størstedelen bliver livestreamet herfra, da det ikke er muligt at samle gæster og presse på samme måde som tidligere. Alle brands har fået mulighed for at udvikle deres eget showformat, og det har resulteret i en blanding af fysiske, digitale og hybrid-shows.

“Vi er meget glade for at kunne skabe en hybridversion af Copenhagen Fashion Week, der giver alle mulighed for at deltage i sæsonens 32 shows og præsentationer, uanset om det er fysisk eller digitalt,” siger Cecilie Thorsmark, CEO for Copenhagen Fashion Week.

Det kan du forvente

Efter hvert show vil den respektive designer stille op til en Q&A session sammen med en række branchefolk fra blandt andet Vogue, Forbes og Harper’s Bazaar. Derudover afholder Copenhagen Fashion Week en række live talks, der ligeledes vil blive livestreamet via hjemmesiden. Denne sæsons emner dækker blandt andet over bæredygtighed i modebranchen, anti-racisme og nye designtalenters udfordringer.

Sådan kommer du med

På copenhagenfashionweek.com kan du mandag til onsdag se en række brands præsentere deres nyeste kollektion live i form af shows, film eller fremvisninger. Alle live talks kan ligeledes ses online, og vil du selv deltage i debatten, inviterer Villa Copenhagen alle til at deltage fysisk ved et par udvalgte talks. Du kan for eksempel møde de tre kvinder fra podcasten A seat at the table til en snak om diversitet i modebranchen - men skynd dig at sikre dig en billet, der er begrænsede pladser.

Modeugen bliver skudt i gang mandag klokken 10, hvor svenske Whyred præsenterer deres nyeste kollektion digitalt. Derudover dækker showkalenderen også over digitale præsentationer fra blandt andet Ganni, Stine Goya, By Malene Birger og Henrik Vibskov.

Få adgang til de digitale shows, live talks og hele showkalenderen her.