Brandet har eksisteret siden 2005 og er opkaldt efter søstrenes bedstemor, Dagmar, som var skrædder. I dag er brandet inspireret af Dagmars sans for kvalitet og ambitioner om at skabe tidløs mode.

Karin Söderlind, kommunikationsdirektør og grundlægger af House of Dagmar sammen med sine søstre, Kristina Tjäder and Sofia Wallenstam.

Årets første københavnske modeuge, der løb af stablen mellem 2. og 4. februar, markerede et nyt kapitel i dansk modehistorie. For umiddelbart efter, at de danske brands havde sendt deres modeller ned ad de virtuelle catwalks, uddelte Copenhagen Fashion Week og Zalando i fællesskab for første gang prisen Zalando Sustainability Award – en pris, der har til formål at opfordre modebrands til at søge mere miljøvenlige materialer og produktionsmetoder og i fællesskab skabe en mere bæredygtig modeindustri.

Ud af de to finalister, Marimekko og House of Dagmar, var det sidstnævnte, der efter en votering blandt dommerpanelet – blandt andet bestående af Zalandos direktør for bæredygtighed Kate Heiny, bæredygtighedskonsulent og model Arizona Muse samt Cecilie Thorsmark, CEO for Copenhagen Fashion Week – kunne løbe med sejren.

“House of Dagmars visioner om at skabe en mere bæredygtig fremtid er en del af deres DNA. Mens brandet er klar over, at materialer udgør 70 procent af deres miljøaftryk, er de på en mission om at udskifte materialer fra deres kollektioner med mere bæredygtige alternativer, som er bedre for vores planet,” fortæller Kate Heiny blandt andet om vinderen.

Vi ringede til Karin Söderlind, kommunikationsdirektør hos og sammen med sine to søstre grundlægger af House of Dagmar, på en Google Meet-forbindelse en halv time efter annonceringen for at høre om brandets tanker om bæredygtig mode anno 2021.