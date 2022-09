Kom med på første række til modeugen i New York

Modeugen i New York er i fuld gang, og hvis du er vild med highstreet-brandet COS skal du sætte et stort kryds i kalenderen tirsdag d. 13/9 klokken 20.00 dansk tid. Her har COS nemlig fået en af de eftertragtede pladser i showkalenderen. På catwalken kommer vi til at se den nye AW22-kollektion – en kollektion, der er inspireret af steder og mennesker, der udfordrer samfundet, leder op til samtaler og markerer en ny måde at tænke på.

Showet vil blive livestreamet på COS.com fra den virtuelle frontrow. Og så vil det desuden være muligt at shoppe de friske styles direkte fra catwalken på COS.com i samme øjeblik som den sidste model er trådt ned fra catwalken.

Så følg linket herunder, læn dig tilbage i sofaen og nyd et vaskeægte NYFW øjeblik - og show - direkte derhjemme i stuen.