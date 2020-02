Skønhedsredaktøren: Jeg var til modeuge og der er særligt én ting, jeg savner

No makeup-makeup...

... er en beskrivelse, jeg efterhånden har hørt adskillige gange, når jeg under modeugerne har fået lov at komme backstage og se nogle af Danmarks bedste makeupartister trylle. No makeup-makeup er nemlig det look, størstedelen af de danske mærker vælger, når modellerne skal sendes ned ad catwalken. Det er et naturligt og flatterede, men meget sikkert valg, og jeg efterlades efterhånden med følelsen af, at der kunne være plads til lidt mere mod og leg med makeuppen. Copenhagen Fashion Week er trods alt et udstyrsstykke, som netop har til formål at lade aktørerne udfolde deres kreativitet.