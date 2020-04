Mød det 24-årige danske talent, hvis smykker hitter i udlandet

En unik arbejdsproces

Lea gør en stor dyd ud af ikke at ligne andre smykkebrands, og er meget bevidst om, at hun i den grad skal udmærke sig for at overleve. Hendes smykker skiller sig også ud på mere end én facon.

Den unge designer gør brug af vandstøbningskunsten, hvor vandets kraft møder det smeltede sølvmateriale, som Lea former og laver til smykker. Hermed er vandet afgørende for, hvordan smykkernes overflader udformes, afhængig af hvordan vandet rammer materialet.

Lea overlader altså designet til naturen, og selvom det er en utilregnelig og ukontrolleret arbejdsproces, er det netop det, der motiverer og tiltaler hende. Ordene “Designed by water. Crafted by Lea Hoyer”, vidner også om, at Lea ikke bleg for at give naturen æren for designet bag sine smykker.