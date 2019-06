Nattøjsmærke står bag Instagrams mest populære kjole

Du er nok stødt på nattøjsmærket Sleeper før. For fem år siden lancerede Sleeper en kollektion med luksuriøse pyjamaser og natkjoler lavet i blød silke pyntet med strudsefjer, som fik kvinder verden over til at gå i ekstase.

Nu har det ukrainske brand formået af skabe endnu et hit med voluminøse og luftige linned-kjoler, der er ideelle til lune sommerdage.