Nyt samarbejde: (Di)vision og Asics skaber skønhed af det ødelagte

Omdrejningspunktet for det nye samarbejde mellem danske (Di)vision og japanske Asics er 20 sneakers fra Asics, som er blevet nyfortolket og upcycled af (Di)vision. Kollektionen forhandles eksklusivt hos Naked Cph og kan findes på hyldene fra i dag. Prisen på et par af de unikke sneakers ligger på 1.650 kroner, og overskuddet for samarbejdet går ubeskåret til velgørenhedsorganisationen Right to Play, som hjælper krigsramte børn.

Kollektionen tager udgangspunkt i to klassikere fra Asics; nemlig EX89 og Gel Nimbus 9. De to sneakers ligner dog ikke helt sig selv, da de har fået en DIY-inspireret behandling af (Di)vision, som blandt andet involverer, at skoene har fået en farverig makeover og er blevet udstyret med nye brede snørrebånd. Missionen med kollektionen er at skabe skønhed ud fra noget, som ved første øjekast kan synes ødelagt.