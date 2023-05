Øreringen alle de kendte går med lige nu

De chunky øreringe fra Bottega Veneta er designet i en organisk form, som minder om en dråbe, og de kan fås i både guld og sølv. Øreringen er super fin, fordi den er tilpas iøjenfaldende, og så har den et klassisk og tidsløst udtryk, hvilket nok også er årsagen til, at den er blevet så populær. Kendall Jenner, Rosie Huntington-Whiteley, Kylie Jenner og Dua Lipa er blot en lille håndfuld ud af de berømtheder, som er blevet spottet i de elegante øreringe.

Hvis du gerne vil have fingrene i et par dråbeformede øreringe ala Bottega Veneta, så har vi en god nyhed til dig: Det kan sagtens lade sig gøre for en billigere pris. Selvom hypen lige nu går til Bottega Veneta, så findes der også mange andre brands, som har lavet fine øreringe med samme organiske dråbeform, og vi har samlet et lille udvalg til dig nederst i artiklen.