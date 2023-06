Oplev MaxMara fra forreste række

Det er på søndag, du skal sidde klar ved skærmen, når MaxMara løfter sløret for deres Resort 2024-kollektion. Her på Costume sørger vi nemlig for, at du kan se med lige fra start via en eksklusiv livestreaming.

Showstart er klokken 21:00, og du kan se livestreamingen i videoen herunder. Hvis du ikke når at se med live, så kan du heldigvis selv bestemme, hvornår du vil se showet efter livestreamingen – du skal blot tykke play på videoen, når det passer dig.