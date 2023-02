Pandebåndet fra din barndom

Endnu engang rammer nostalgien hårdt. Det simple pandebånd fra vores barndom, spottes igen i gadebilledet og på modeller off-duty. Bella Hadid er én af de mange, som bærer det helt simple pandebånd til (nærmest) alle outfits, og det er netop magien ved denne accessory. Pandebåndet er et budgetvenligt tilbehør, som går til alle outfits. Det lille stykke stof formår at løfte dit outfit og gøre det mere 'preppy' – kombiner det med et mini skirt for et Blair Waldorf-moment eller blot med dine hverdagsjeans.