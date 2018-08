Så ofte skal din bh vaskes

Sådan bør du vaske din bh

Det bedste, du kan gøre for din bh, er at vaske den i hånden. Hvis du foretrækker at vaske den i maskinen, bør du investere i en vaskepose for at mindske de skader, som vaskemaskinen kan påføre. Og put den endelig ikke i tørretumbleren, da det ødelægger elastikken.