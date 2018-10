Sådan sørger du for, at din dunjakke holder sig pæn

1. Vask

Fordelen ved at vaske din dunjakke er ikke kun, at den bliver ren; Det får også dunene til at puffe op og optage mere luft, hvilket gør jakken varmere.

Tip:

Din dunjakke skal vaskes på et lunkent program med en blid cyklus. Stop eventuelt maskinen midt i vasken, og lad jakken trække i omkring en time. På den måde suger dunene mere vand til sig, og når den efterfølgende tørrer, vil den fremstå fyldigere, fordi dunene er blevet fyldt med luft dér, hvor der før var vand.

Når du vasker din dunjakke, bør den altid lynes helt op både foran og på lommerne. Så undgår du nemlig, at din jakke bliver ridset under vasken.

Efter vask skal dunjakken tages direkte ud af vaskemaskinen, så den ikke mister sin form. Og du må ikke klemme vandet ud af jakken, medmindre den ligger helt fladt, ellers risikerer du at ødelægge dunene.