Sådan får du dine jeans til at holde en evighed

Få de bedste og nemmeste tips til at passe bedst muligt på dine jeans. Vi har her på redaktionen lavet researchen for dig, og fundet ud af, hvordan du passer bedst på dine yndlings jeans. Læs med nedenfor, og find dit favorittip.

Sørg for at vaske dine jeans så lidt som muligt. Jeans er lavet af ret bastante materialer, så de kan modstå det meste skidt - men selvfølgelig ikke tomatsovs fra pastaen. De fleste eksperter siger, at du kan vente med at vaske dine jeans helt op til seks måneder - men ønsker du at friske dine jeans op uden vask, kan du gøre følgende: Hæng dem op i dit bad i et par dage, så vil dampen fra dine varme bade hjælpe med at rense jeansene. Kom dem i fryseren så får du dræbt bakterierne, og efter 24 timer i fryseren vil de føles friske igen. Skal du endelig vaske dine jeans, så er det vigtigt, at du ikke vasker dem på mere end 30-40 grader, knapper og lyner dem samt vender vrangen ud. Og de første 2-3 gange du vasker dine jeans, skal du ikke bruge vaskemiddel - slet ikke, hvis de er ensfarvede. Byt vaskemiddel ud med salt - med saltet binder du overskudsfarven i bukserne. Erstat skyllemiddel med eddike - skyllemiddel blødgør og giver tøjet en dejlig duft, men det er både skadeligt for dine jeans og miljøet. Byt i stedet skyllemiddel ud med sæbe og lagereddike, så får du stadig den blødgørende effekt - og bare rolig: Dine jeans kommer ikke til at lugte af eddike. Er dine jeans allerede blevet slidte og har mistet farven, er alt håb ikke ude. Mirakelkuren hedder nemlig Dylon, og er en tekstilfarve, som du kan købe i Matas og hos dine lokale supermarkeder til 100 kr. Du skal blot putte farven sammen med 500 gram salt i vaskemaskinens sæbeskål og starte programmet med dine ensfarvede jeans.