Cartiers love bracelet er en udødelig klassiker, der har pyntet om håndledet på mange siden det kom frem i 1970'erne. Et Cartier love bracelet er super elegant og enkelt - og du er garanteret at have det i mange år.

Så længe skal du bruge armbåndet, før det vil koste dig en krone om dagen:

Armbåndet står til 55.000 kroner i skrivende stund, hvilket betyder, at du skal bruge armbåndet i 150 år og 6 måneder før det vil koste en krone.