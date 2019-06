Æbleformet

Kendetegn: Stor barm, brede skuldre og smalle hofter

Du har brug for en god bikinitop, som kan give støtte og holde barmen på plads. For at fremhæve dine hofter bør du gå efter bikinitrusser, der sidder lavt. Fjern fokus fra de brede skuldre ved at gå efter en ensfarvet badedragt med mønster eller detaljer på siden, da den vil skabe illusionen af en timeglasfigur. En asymmetrisk halsudskæring vil også bidrage til at fjerne fokus fra skuldrene.

1. Badedragt, Cos 390 kr. // 2. Bikini, Topshop ca. 269 kr.