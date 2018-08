Mælk

Hæld mælk på pletten, og dup med et rent viskestykke eller lidt køkkenrulle. Vær opmærksom på, at du ikke må gnide på tøjet, da dette blot får pletten til at sætte sig fast.

Vand

Når det kommer til rødvin, er det bedste råd at være hurtig. Våde rødvinspletter er nemlig langt nemmere at fjerne end indtørrede. Hold tøjet under rindende vand, imens du gnider på det.

Hvidvin

Det lyder paradoksalt, men det virker faktisk at hælde hvidvin på rødvinspletten, hvis du samtidig dupper med et rent viskestykke. Vask tøjet, som du plejer, bagefter.