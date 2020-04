Sådan iklæder du dig efterårets 90’er tendens

Rene linjer, skulpturelle former, denim, tanktops og læder spiller godt sammen. Disse er fundamentale elementer, når man skal følge 90’er-tendensen i 2020. Stilen er nem, velovervejet og skødesløs. Det behøver ikke at være svært eller overstylet – less is more. En tanktop og et par jeans er essentielle items i din garderobe.

© Henrik Bülow