Sådan overlever dine yndlingssko vintervejret

4. Tilføj farve med skocreme

Med en tør klud og lidt blød skosværte kan du gnide cremen ind i skoen med små blide cirkler. Friktionen mellem stoffet og skoen varmer cremen op, hvilket skaber en glat overflade. Sørg for at dække hele skoen, og lad ikke lagene blive for tykke omkring kanter og sømmer.

Lad skoene tørre i fire til fem minutter, før du fjerner den overskydende creme.

Uanset, hvor ofte du polerer dine sko, må denne proces gerne gentages. Afslut altid af med at pudse skoene med en blød klud – gerne med en lille mængde vand.

5. Tilføj glans med hård voks

Mange opfatter skosværte og -voks som det samme, men det er det ikke. En voks skal skabe en spejlende finish på de dele af skoen, der ikke 'bevæger sig' – nemlig hæl og top. Bruger du det på hele skoen, vil der hurtigt forekomme striber de steder, skoen bøjer.

Med en klud og en rimelig mængde vand dyp da kluden i voksen, så den får lidt farve og anvend hurtige cirkel-bevægelser.

Tilføj vand mellem hvert lag, det giver nemlig et spejlblankt look, selvom det kræver lidt tålmodighed.