Sådan passer du bedst på dine uld items

Med efteråret og det køligere vejr lige om hjørnet er det ved at være tid til at hive din favorit uldtrøje frem fra gemmerne. Det lækre materiale er en evergreen i garderoben og vil altid være på listen over must haves.

Uld er nemlig enormt slidstærkt og kan holde i rigtig mange år med den rette pleje. Men hvordan plejer du dem bedst muligt? Her guider vi sammen med Electrolux PerfectCare til den ultimative plejerutine til dine uld items, så de bibeholder deres kvalitet og får maksimal levetid.