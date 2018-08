Sådan redder du krympet tøj

Det skal du bruge: En spand med lunkent vand, babyshampoo og to store håndklæder.

1. Fyld spanden med lunkent vand, og tilføj hvad der svarer til to spiseskefulde babyshampoo. Læg tøjet i blød, og arbejd shampooen godt ind i stoffet. Det får fibrene til at løsne sig og blive medgørlige, når du senere skal strække dem.

2. Tag tøjet op af vandet, efter det er vasket godt igennem. Klem så meget vand ud som muligt, men uden at vride tøjet. Det er vigtigt, at du ikke skyller sæben ud med rent vand efterfølgende.

3. Læg et af håndklæderne ud, og placér tøjet udstrakt ovenpå. Nu skal du bruge håndklædet til at presse så meget vand som muligt ud af tøjet. Rul håndklædet over tøjet, og pres det, så væsken trykkes ud. Når trøjen er fugtig, men ikke gennemblød, kan du fortsætte til næste step.

4. Tag det tørre håndklæde, og læg tøjet ovenpå. Hiv forsigtig i tøjet indtil det har fået sin originale form og størrelse tilbage. Lad herefter tøjet lufttørre på håndklædet.