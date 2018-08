Sådan skaber du en personlig stil

Uperfekt er perfekt

At have en personlig stil handler om ikke at have behov for at være som folk omkring dig. Lad være med at gå efter det samme ideal som alle andre – det perfekte er kedeligt, og du bør omfavne de ting ved dig selv, som du er lidt træt af. Det er jo netop det, der gør dig unik.

Start med det basale

Hvis du har styr på basisgarderoben, har du et glimrende fundament for at skabe en personlig stil. Investér i de “kedelige items”, som bør udgøre grundstenene i enhver garderobe, og byg din personlige stil herudfra ved at tilføje ting fra listen her – en hvid T-shirt bliver kun federe med et vintage silketørklæde i halsen og en enkelt stor statement-ørering.