Alternativt kan du gå med et klassisk, sejt og sommerligt outfit ved at style toppen til dine yndlingsjeans.

Genopliv det 90'er-inspirerede look med en simpel hvid tanktop tilsat klassiske blå jeans. Cecilie Moosgaard styler sin hvide tanktop til et par lyse denimshorts for et fint og tidløst sommeroutfit og viser, hvordan det simple look kan gøres feminint, men samtidig cool ved at tilsætte et par fine højhælede sko og ellers lade outfittet tale for sig selv.

Du kan med fordel pifte dit klassiske outfit op ved at tilsætte et par højhælede sko og en oversized blazer for et mere festligt og sofistikeret udtryk. Alternativt kan du kombinere den med et par Havaianas-klipklapper og en løs skjorte for et mere hverdagscool udtryk.