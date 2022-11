Sådan styler du fodboldtrøjen

Vm er godt i gang, og det er fodboldfesterne også - men hvordan skaber man lige det perfekte outfit til en fest, hvor dress code indeholder en landsholdstrøje?

Svaret er ganske simpelt - du skal bare følge denne guide, hvor vi tager dig i hånden og inspirerer dig til, hvordan du kan skabe et cool og festligt look med landsholdtrøjen i fokus.

Fodboldtrøjer er ikke det nemmeste item at style, men det er bestemt ikke umuligt – og de nye landsholdstrøjer gør endda jobbet en smule nemmere, da de har et enkelt udtryk. Vi anbefaler, at du balancer det feminine med det maskuline uden at overgive dig fuldstændig til et tomboy look - og nu skal du høre præcis hvordan.