Historien bag Hermès-silketørklædet

Én stor, summende bazar. Sådan beskriver Bali Barret, kreativ direktør for Hermès' kvindeunivers, det franske hus' butikker. Farver, mønstre og liv møder dig, og de ansatte står altid klar til at fortælle dig historien bag tegningen på et kvadratisk Carré-tørklæde eller det abstrakte mønster på et smalt, rektangulært Twilly-tørklæde. Hermès er nemlig for mange først og fremmest karakteriseret ved sine ikoniske silketørklæder, og hvis der er noget, de emmer af, er det historiefortælling.

Det første Hermès-silketørklæde, Jeu des Omnibus et Dames Blanches, blev designet i 1937 og var inspireret af et brætspil, der fejrede indvielsen af Paris' sporvogn mellem la Madeleine og la Bastille i slutningen af det 19. århundrede. Illustrationen af brætspillende kvinder og røde, blå og gule hestetrukne vogne var rund, så for at forstå den bedst, skulle man dreje tørklædet rundt. Lige siden er der fulgt farverige historier om tigere, vilde blomster, elskende, høvdinger, heste (selvfølgelig), 1970'ernes psykedeliske flowerpower, Portugal, Sudan, Frankrig ...

"For mig er silke den bedste måde at fremhæve design og farver, fordi farverne bliver så klare og intense på det. Og så bliver silke endnu smukkere med alderen, det bliver blødere og får mere patina. Silke er et materiale med utallige muligheder. Det er legesygt, let, er indbegrebet af kunstværk. Det er tegninger, fantasi, fortællinger," siger Bali Barret.