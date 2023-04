Sådan var berømthederne klædt på til Coachella

Dette års anden og sidste uge af den populære Coachella-festival blev skudt igang i weekenden, hvor tusindevis af glade festivalgæster har festet og danset til tonerne af blandt andet Rosalía, Blackpink, Bad Bunny og Björk. Blandt menneskemængderne har der også været massevis af berømtheder iblandt, og imens nogle var iklædt nedtonede looks, var der andre, som var iført en anelse mere opsigtsvækkende outfits. Se med herunder, hvor vi har samlet et galleri med 13 looks.