Sådan vasker du dine favorit-tekstiler, så dit tøj holder længere

Hold din uldtrøje fri for fnuller med en skraber, som du forsigtigt kan bruge til at trimme. Der findes redskaber specielt lavet til det, så du skåner dine uld-items mest muligt.

Vask uld mildt

Uld er – ligesom silke – et materiale, man ofte kan være bange for at smide i vaskemaskinen. Heldigvis er uld stort set selvrensende, hvorfor du nemt kan hænge det til udluftning for at komme af med eventuelle lugte. Eller giv det en omgang damp for at friske det op.

Skal det alligevel vaskes, så hold temperaturen lav, programmet skånsomt og vaskemidlet på et minimum, da for meget kan ødelægge fibrene. Flere af Electrolux' vaskemaskiner er udstyret med en AutoDose-funktion, der sørger for den rette dosering af vaskepulver og skyllemiddel.

Få dit hør rent ved lav varme

Udover at være et fantastisk materiale til sommerperioderne, er hør ultranemt at vedligeholde, da det kun bliver smukkere med tiden. Du bør altid huske at vaske dine hør-items, inden du bruger dem, da fibrene kan smitte af på andre materialer i vasken.

Selvom hør kan tåle høje temperaturer, kan det sagtens blive rent på lav varme. På trods af sin hurtige tørretid kan du måske have brug for at smide det i tørretumbleren – her er det en god idé at tage det ud, mens det stadig er en smule fugtigt, så du reducerer folder og rynker.