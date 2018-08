Sandheden om størrelser

Derfor varierer størrelser

De seneste årtier er modebranchen blevet overdynget af ready to wear-tøj – altså tøj, som allerede er produceret, og derfor kan købes med det samme, frem for at blive kreeret specielt til dig og din figur. Det betyder, at tøjet bliver masseproduceret i standardiserede størrelser, som oftest ikke tager forbehold for forskellige kropstyper. Og særligt for fast fashion-kæderne gør det sig gældende, at du end ikke kan vide dig sikker på, at du altid kan bruge den samme størrelse fra samme mærke. Det skyldes først og fremmest, at tøjet bliver fremstillet på fabrikker, som typisk ligger langt væk fra mærkernes hovedsæder, hvilket resulterer i at størrelserne varierer fra design til design og fra kollektion til kollektion.

Hertil kommer, at der ikke findes et officielt regelsæt om størrelser, og derfor kan virksomhederne selv vælge, hvilke mål deres forskellige størrelser har. Og det gør det selvsagt utroligt svært at vide præcis, hvilken størrelse der passer dig.