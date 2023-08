Se hvordan Gigi Hadid bærer et af efterårets mest populære items

Vesten kan både bæres i en mere kropsnær version, eller som her i en cool og oversize udgave i et uldent materiale, der passer lidt bedre til de dalende efterårstemperaturer. Du kan også lade dig inspirere af stylingen, som set her på Gigi Hadid, hvor vesten bæres med matchende bukser som et cool sæt, eller for eksempel parre din vest med jeans for et mere afslappet look.