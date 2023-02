Sex and the City: Sådan genskaber du dette ikoniske look

Dette look er et pragteksemplar på, at vi altid ender tilbage til de smukke klassikere fra Sex and the City. I dette tilfælde er der tale om rosen, som i øjeblikket er at finde overalt! Denne version i læder fra Wilén Store er perfekt til at fuldende dette outfit. Ønsker du at gå all-in anbefaler vi, at du anvende den nye Jamaican Black Castor Oil Curl Activator fra The Body Shop.