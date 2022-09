Shop tidligere kollektioner fra dine favoritbrands

PRE.LOVED GESTUZ

Siden 2008 har Gestuz fyldt vores garderober op med favoritter – og nu bliver det muligt, at få fat i de pieces, der måske blev udsolgt inden du fik fat i det eller give dine egne Gestuz styles nyt liv – i en andens garderobe. På Gestuz' nyeste initiativ, platformen Pre.loved kan du finde et have a gemte Gestuz skatte fra tidligere kollektioner, og til mindre penge.

"Med denim og læder, bliver looket og fornemmelsen ofte bedre, når det er blevet gået i. Du kan derfor ende med pieces, der fungerer endnu bedre efter at være blevet solgt videre en, to eller tre gange. Jeg er ekstremt inspireret af de vintage pieces, jeg finder rundt omkring i verden, og med denne platform er det som om, at vi går full circle," siger Sanne Sehested, der er kreativ direktør hos Gestuz.