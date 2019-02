Je m'apelle Simon Jacquemus

Sjældent har en hat fået så meget opmærksomhed ved et bryllup, som da model Emma Leth en junidag sidste år gik ned ad en græsplæne iført en en meter bred stråhat i stedet for et slør for at sige ja til kunstneren Tal R. Brudekjolen stjæler gerne billedet, ja. Det lykkelige par, ja. En hat, nej. Men det var ikke en hvilken som helst hat. Det var Simon Porte Jacquemus’ version af en moderne solhat, og sommeren 2018 var den all the rage.

Emily Ratajkowski og Bella Hadid ferierede også med hatten – hvordan det er lykkedes dem at pakke den i en kuffert, melder Instagramhistorierne ikke noget om. Ikke desto mindre nåede Jacquemus-hatten at blive sat i produktion og udsolgt fire gange i Business of Fashion havde virksomheden løbet af sommeren.