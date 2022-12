Skønhedsredaktørens nytårsoutfit: "Gennemsigtigt på en diskret og elegant måde"

"Jeg starter 2023 i denne smukke pailletkjole fra Raiine. Den er en smule gennemsigtig, men på en diskret og i mine øjne meget elegant måde. Den dybe ryg er supersexet, mens det lidt løse snit gør kjolen mere edgy. Og når kjolen er gennemsigtig som her bør du lade den lille g-string blive hjemme – ellers tipper looket hurtigt over og bliver lidt for meget. Find i stedet en mere klassisk trusse med høj talje, men uden der går bedstemor i den."

"I hånden tager jeg min mikroskopiske taske fra Prada og på fødderne et par høje heels – også i sølv. Fordi der er så meget pang på metaller og pailletter allerede lader jeg mine smykker blive hjemme. Et par små hoops i ørerne bliver det dog til. Og så vil jeg kaste mig ud i en sort eyeliner, der er både sexet og cool."