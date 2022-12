Stjæl stilen fra Emili Sindlev: "Jeg ved præcis, hvad der fungerer til min krop"

6 stil-fif fra Emili Sindlev:

"Jeg er meget inspireret af mit humør og af alt, hvad der foregår omkring mig. Jeg tror, jeg er god til at tage indtryk ind og bruge det i min stil. Jeg finder inspiration alle steder - Nye film, nye modeshows, kvinder der inspirerer mig. For tiden flyder min Pinterest over med shows og paparazzibilleder fra 90’erne og 00’erne med kvinder som Naomi Campbell, Gisele Bundchen og Sarah Jessica Parker."

"Jeg vil beskrive min stil som farverig, modig og med kontraster i proportioner."

"Jeg lægger vægt på proportioner og silhouetter, når jeg sammensætter et outfit. Mange tror, at jeg kan "pulle alt off", og at jeg går i alt med farver. Det er ikke rigtigt. Jeg tænker rigtigt meget over proportioner, og jeg ved præcis, hvad der fungerer til min krop. Jeg går meget op i balance i mine looks, og at jeg synes, jeg får en flatterende silhouet."

"Mine favoritmærker lige nu er nok Miu Miu til hverdagslooks og The Attico til glam. Jeg elsker alt, hvad Miuccia Prada rører ved, og Miu Miu er Pradas mere cute og sexy lillesøster, hvilket er lige mig. The Attico laver det mest flatterende og cool party wear, og jeg bliver aldrig træt af deres sexy univers."

"Jeg samler generelt på ting, der har noget historie. Mange af mine bedste køb - som jeg aldrig vil skulle mig af med - er vintage pieces. F.eks. min samling af vintage Louis Vuitton tasker."

"Mit næste køb er et par smalle, sorte Saint Laurent solbriller"