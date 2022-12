Stjæl stilen fra Amalie Star

"Det er vigtigt for mig at være komfortabel (hvilket jeg ærligt talt kan være i næsten alt, hvis jeg føler mig selvsikker), men stadig føle mig 'dressed up'. Så det vil enten være at bære noget super simpelt – som et par jeans og en top, der passer til – men så kombinere det med spidse hæle eller en designertaske og smykker."

"Jeg har mærker, som jeg elsker, men som jeg endnu ikke har købt noget fra – f.eks. Jade Cropper, deres SS23 var vanvittigt godt! Jeg elskede opmærksomheden på detaljerne. Jeg kan også virkelig godt lide Miu Miu med deres cropped blazere, minikjoler og ballerinasko – de har virkelig forbedret sig i år. Et mærke, som jeg elsker, og som jeg faktisk ejer noget fra, er Diesel. Som en joke kaldte jeg mig selv 'Diesel Girl', og hver gang jeg lagde noget op i Diesel, kommenterede mine fans og kaldte mig 'Diesel Girl' – jeg elsker deres denim, deres tasker, deres chrome og deres bælter."

"Jeg har lige købt Givenchy Shark Lock Boots i sort læder, og de har stået på min ønskeliste i evigheder – så jeg besluttede mig for endelig at købe dem til min 20-års fødselsdag. Jeg er SÅ glad for dem, og jeg kan ikke vente med at bære og style dem. Mit næste køb bliver nok en jakke fra Eytys, der hedder 'Patti'. Min veninde, Sam, tog mig med til butikken i London, og jeg faldt øjeblikkeligt for jakken. Jeg har brug for den i min garderobe, så jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvorfor jeg ikke har købt den endnu."

"Jeg vil sige, at det bedste køb er det, man bruger mest – mine Acne Studios Loose Fit Jeans i lyseblå. Jeg købte dem under SS23 modeugen i København, og jeg har haft dem på hele tiden siden. De sidder så godt på mig, og nuancen af denim passer også til næsten alt! Derudover, elsker jeg virkelig min Louis Vuitton taske i denim, som min mor gav mig. Jeg bruger den meget ofte, da den også passer til næsten alt på trods af, at det er en denimtaske – plus, den kan løfte ethvert look!"