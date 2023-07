Stylisten: "Nogen mener, at tre-kvart-leggnings er lidt af en øjenbæ. Her er mit take på dem."

Stil er individuel og for Frederikke Thiberg er det afgørende ikke at klæde sig for at passe ind – men for at lade klæderne være et medium for personlighed, interesser og det miljø, du bevæger dig i.

Selv finder hun inspiration hos forskellige karakterer i samfundet. Frederikke bor i øjeblikket i Berlin, og hun besøger ofte Alexanderplatz, hvor hun kigger på mennesker og observerer, hvordan påklædningen netop afspejler de individuelle personligheder.

Længere nede i artiklen kan du finde inspiration i tre looks, som er stylet af Frederikke.