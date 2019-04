00'ernes mest populære sneakers er tilbage

I starten af 00'erne kunne du ikke bevæge dig ud i gadebilledet uden at støde på Converse Chuck Taylor All Stars i alle regnbuens farver.

Nu er den populære stofsko atter tilbage i modebilledet, og den opmærksomme læser har formentligt allerede stødt på den høje udgave af All Stars i Costumes modeserier og på Instagram.

Converses klassiker kommer i et utal af farver og print, og vi er i særdeleshed begejstrede for de hvide All Stars, som passer perfekt til sommerbrune ben og feminine kjoler.

Sneakerens nyvundne popularitet skal i høj grad tilskrives et eftertragtet samarbejde med stjernedesigneren JW Anderson, men et par klassiske Converse koster mellem 500 og 600 kroner, så tendensen er tilpas prisvenlig til, at de fleste kan være med.

Scroll ned, og lad dig inspirere til alsidig styling af den enkle silhuet.