Årets trendfarve 2020 er danskernes yndlingsfarve

Den tidløse blå farve er en universel favorit. Over 40 procent af verdens befolkning har blå som yndlingsfarve, og blå er også danskernes foretrukne farve. En undersøgelse af Userneeds viser, at 35 procent af danskerne har blå som yndlingsfarve med langt ned til andenpladsen, rød, der løb med 20 procent.

Men det er ikke blås popularitet, der har sikret den titlen som næste års trendhit.

“Vi lever i en tid, der kræver tillid og ro (…) klassisk blå opfordrer os til at se ud over det åbenlyse for at udvide vores tankegang; den opfordrer os til at tænke dybere, øge vores perspektiv og åbne op for strømmen af kommunikation,” udtaler Leatrice Eiseman, Executive Director hos Pantone.

Gør dig klar til at male byen blå, for 2020 venter lige om hjørnet.