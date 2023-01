Adidas Samba har fået ny konkurrent på TikTok

I løbet af de seneste par måneder har samtlige indflydelsesrige profiler på TikTok erklæret, at Mexico 66 fra Onitsuka Tiger er sæsonens nye musthave, når det kommer til sneakers. På TikTok har hashtagget "Onitsuka Tiger" tæt på 50 millioner visninger takket være en lang række af unboxing-videoer, der viser den hypede sneaker frem i et væld af forskellige farvekombinationer.

Hvis du ikke er bekendt med hverken Onitsuka Tiger eller Mexico 66, så forstår vi dig godt – her får du den helt korte version af bagrundshistorien.

Mexico 66 er en sko fra det japanske brand Onitsuka Tiger – et brand du muligvis kender meget bedre, end du lige tror. Onitsuka Tiger blev etableret i 1949 under navnet Onitsuka Shōkai, og har sidenhen skiftet navn flere gange. I 1977 blev brandet en del af Asics og er efterfølgende blevet solgt som et co-brand til Asics. Mexico 66 er en af de mest ikoniske sko fra Onitsuka Tiger, der debuterede ved De Olympiske Lege i 1968 i Mexico City. Skoen blev udviklet med henblik på, at atleterne skulle anvende den til præprøverne under legene.

Med inspiration fra en klassisk træningssko har Mexico 66 et sporty look, der (selvfølgelig) har stærke associationer 60'erne – men med moderne detaljer. Skoen har ligheder med den populære Adidas Samba med et retro-look og striber på siden, men Mexico 66 skiller sig alligevel ud takket være den tilspidsede tå og en ultratynd ydersål.

Skoen er tilgængelig i flere farvekombinationer – en af stor-favoritterne på TikTok er den gule og sorte farvekombination, som Uma Thurman bar i den ikoniske kultfilm Kill Bill. Her på redaktionen er vi faldet for den mere nedtonede farevkombination af sort og hvid.