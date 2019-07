Romantik, silke, gulvlange kjoler og naturlige farver. Denne sæson hylder designerne den klassiske boho-stil, og især hos Chloé er der skruet helt op for stilen med lyse nuancer, oversized smykker og et naturligt look.

Det romantiske look fungerer godt til sommerens festivaler med et par korte cowboystøvler og fine accessories i håret.