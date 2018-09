Det er atter blevet tid til de internationale modeuger, og første stop er byen, der aldrig sover: New York.

Her viser en lang række anerkendte designere deres bud på næste forårs mode, og vanen tro er der mindst ligeså meget inspiration at finde mellem shows, når streetstylestjernerne poserer for fotograferne.

Lad dig inspirere af nogle af de største trends, som vi har spottet i New Yorks gader.