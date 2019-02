Skulpturelle silhuetter, arven efter Phoebe Philo hos #oldcéline, 80’ernes stone washed denim, 90’ernes cargobukser, en bohemet cyberprinsesse, amerikansk surfkultur, et blødere syn på det maskuline jakkesæt og farverne beige og dueblå. Hvis der er én sang, der definerer forårssæsonen, må det være Fletwood Macs udødelige Go Your Own Way. For først og fremmest handler det om at dyrke den personlige stil.

Vi har gjort status over de internationale modeuger og samlet de vigtigste tendenser til dit forår. Her får du et overblik over alle sæsonens tendenser.