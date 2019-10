Denne sæson er designerne enige om, at netop camelfrakken skal holde os vintervarme, og dengang i 80’erne bragede den også ind i modebilledet. Italienske Max Mara, der blev grundlagt i 1951, lavede dog allerede en camelfrakke tilbage i foråret 1957, hvor grundlæggeren Achille Maramottis mål var at designe herreinspireret tøj til stærke kvinder. Siden er det italienske hus fortsat med at lave forskellige versioner af frakkerne.

“Vi holder meget af at finde design fra tidligere kollektioner og forbedre dem år efter år, indtil vi finder frem til det, vi mener, er den helt perfekte version. Et design, hvor form, silhuet, materialer, finish og detaljer går op i en højere enhed. Når vi når dertil, bliver frakken et ikon, og vi ændrer den aldrig igen – ikke det mindste. Det gælder selvfølgelig 101801-frakken, men også andre klassikere som Manuela-frakken og vores nyeste ikon, The Teddy Bear Coat,” siger Ian Griffiths.