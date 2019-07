Den største sommertrend koster ingenting

En snor, snørerne fra dine sandaler eller et lille tørklæde er alt, du skal bruge for at omfavne sommerens nye tendens, der har spredt sig som en steppebrand på Instagram.

Trenden har endnu ikke noget navn, men går i al sin enkelthed ud på at hoppe i et par lange bukser og vikle en snor rundt om dine bukseben ved anklerne. Således skaber du et af sommerens mest cool look – helt uden at hive plastikkortet frem.