Skjorten går aldrig rigtig af mode, men form og farve varierer dog fra sæson til sæson. Lige nu er vi vilde med den stribede, oversize skjorte, der blev vist til Saks Potts SS 2023 show. Og på trods af, at vi er midt i efterået, så har den stribede skjorte allerede fundet vej ud i butikkerne, så du kan tage forskud på forårets modetendens.

Vi foreslår, at du styler skjorten over en fin strikbluse eller rullekrave eller under en kort jakke, cardigan eller vest, så du får et tydeligt lag-på-lag look - og kan holde varmen. Tilsæt bukser eller nederdel - den alsidige skjorte passer til det hele!

Herunder finder du inspiration til, hvordan din oversize skjorte kan styles plus vores bud på fire stribede skjorter på forskellige budgetter.