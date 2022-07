Denne ikoniske farve overtager snart din garderobe

Come on Barbie, let's go party. Til næste år får filmen om Barbie premiere. Og de mange behind-the-scenes billeder fra optagelserne med Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollerne har fået hashtagget #barbiecore til at trende på de sociale medier. Ingen tvivl om, at den næsten neon-agtige pink farve kommer til at finde vej til manges garderobe, inklusiv vores, og det er en trend, der bakkes op af flere af de store modehuse. Både Valentino og Loewe sendte modellerne til AW22 showet på catwalken i pink fra øverst til nederst, mens designeren Vivienne Westwood brugte farven som et statementpiece i et mere nedtonet look.

"Hvis du ikke har mod på at gå all in på Barbie-pink som hos Valentino, kan du følge trenden ved at tilføje enkelte elementer til dit outfit i den pink nuance. Det kan eksempelvis være med en taske, et par stiletter eller en skjorte, der kan give et cool pop of colour til et ellers simpelt look," siger Costumes assisterende moderedaktør Caroline Harbro.