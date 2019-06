Denne sportsgren dikterer sommerens helt store trend

Fra Hawaii til Californien til Vestjylland

Surfingens rødder menes at gå mere end 4000 år tilbage og stamme fra Peru, hvor peruvianerne brugte sivbåde formet som et surfbræt til at ride på bølgerne. Sportens nuværende form med et hårdt bræt menes at stamme fra Hawaii, hvor surfing var en stor del af samfundsstrukturen. De mest magtfulde øboer var dem, der også mestrede bølgen bedst. I 1800-tallet forbød missionærer på Hawaii sporten, da den blev set som frivol og ugudelig, og først i 1920 blev surfing officielt genoptaget på øen. Nogenlunde samtidig spredte sporten sig til Australien og USA, godt hjulpet på vej af udstationerede soldater på militærbaser i Stillehavet. I slutningen af 50’erne var surfere således ikke længere et sjældent syn i Californien, og op gennem 60’erne gik surfing fra at være undergrundskultur til at blive en mainstream-aktivitet, hvilket også blev afspejlet i musikken med Beach Boys som solbrune californiske bannerførere for sporten såvel som surfmoden. I dag er der nærmest surfere alle steder i verden, hvor der er bølger. Også herhjemme er surfing blevet en form for lokalsport i Klitmøller eller ‘Cold Hawaii’, som kyststrækningen ved Thy kaldes, og som hvert år tiltrækker surfere fra hele verden.