Denne taske præger modebilledet igen

Du har måske bemærket, at kurvetasker har været et kæmpe hit de seneste par år – særligt i sommermånederne – og du er nok også stødt på den populære 'raffia'-taske fra Loewe, som de sidste mange somre var overalt at spotte på både Instagram og i gadebilledet.

Men vores favorit er fortsat den håndvævede lædertaske, som brandet Dragon Diffusion blandt andet har lavet mange forskellige udgaver af. Uanset om du leder efter en ny shopper eller en praktisk strandtaske, kan du helt sikkert finde en smart håndvævet lædertaske efter din smag – de kommer nemlig i flere forskellige størrelser, former og farver, ligesom mange highstreet-brands har lavet mere prisvenlige versioner af de flettede lædertasker.

Vi har samlet et par forskellige flettede lædertaske, som måske vil blive din næste favorit. Du kan vælge en i vilde farver eller gå efter en mere klassisk model.