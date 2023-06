Denne trend giver dig automatisk flere nye festlooks

Alle leder efter den perfekte gå-i-byen-top – men måske ligger den allerede hjemme i skabet. Badedragter og bikinioverdele begynder nemlig at dukke op i modebilledet, uden for stranden og havnen. Under Chanels SS22-show så vi blandt andet badedragten stylet med en lang transparent nederdel.

Også i de københavnske gader har vi spottet badedragten fra det populære danske brand, OpéraSPORT, stylet med blazere og høje hæle. Sommerens festivaler har desuden været utroligt varme de seneste mange år, hvilket har resulteret i, at mange blot har valgt at bære bikinitoppe til fordel for andre overdele.

Vi har samlet fire favoritter fra den populære badetøjsserie fra OpéraSPORT nederst i artiklen.