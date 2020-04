En ting er klassikere. De stilrene og dem, der holder sæson efter sæson. Garderobeklassikerne, der er enkle, tidløse og ukomplicerede. Men så er der minimalismen – når mode virkelig skærer ind til benet. De to retninger er tæt forbundne.

I Costume-magasinet nummer 5, der er på gaden frem til 5. maj 2020, kigger vi nærmere på tendensen, der havde sin oprindelse i 90’erne, og som igen har momentum.

Den blev i sin tid ført an af designere som Prada, Calvin Klein, Martin Margiela og Helmut Lang med muser som Carolyn Besette Kennedy, Kate Moss og Gwyneth Paltrow. Opskriften var omend klassisk på én gang stærk, poetisk, kontemplativ, feminin, eksklusiv og sporty.

Det, vi ser i dag, spinder videre på retningens dogmer og kombinerer lingeri med rene linjer, tech-materialer og asymmetri. Det nye ‘clean cut’ er i skarp kontrast til den øvrige mode lige nu, der dyrker det kunstneriske, skulpturelle og odd. Men tag ikke fejl. Tendensen er med sine lette materialer, fokus på hud og underspillede styrke sommerens mest sexede. En no nonsense-filosofi, hvor less virkelig er more.