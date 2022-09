Dette er uden tvivl sæsonens mest hypede sneakers

Denne sæson er det ikke de glitrende stiletter eller dyre designer sneakers, der er sæsonens mest populære sko. Derimod er det et par gamle velkendte klassikere fra Adidas, Gazelle og Samba. Den enkle sneakers er blevet spottet på utallige kendisser og influencers, blandt andet Bella Hadid og Emma Chamberlain, samt mange af de største danske influencere som Josefine HJ og Emili Sindlev.

Sneakers-entusiaster ved, at denne sko har eksisteret i evigheder. Gazelle og Samba blev designet helt tilbage i 1950'erne og 60'erne, hvor de to sneakers dog havde et lidt andet formål end i dag – nemlig funktion fremfor design. I dag kommer de velkendte sko i mange former og farver, og senest har Gucci også i samarbejde med Adidas lavet sin fortolkning på de klassiske sneakers.